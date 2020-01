In difficoltà sulla Traversata alta delle Grigne, elisoccorsi due escursionisti

Intervento in notturna per l’elisoccorso di Como

I due escursionisti erano partiti dai Piani Resinelli per raggiungere il rifugio Brioschi in vetta al Grignone lungo la Traversata alta

PASTURO – Intervento in montagna nella serata di sabato per soccorrere due escursionisti in difficoltà lungo la Traversata alta delle Grigne.

I due, un uomo di 69 anni, residente nel comasco, e una donna di 59, residente in Brianza, erano partiti la mattina di buon’ora dai Piani Resinelli con l’obiettivo di raggiungere il rifugio Brioschi in vetta al Grignone, percorrendo la Traversata Alta. Durante la salita però si sarebbero trovati in difficoltà su una cresta poco dopo il sentiero che dal Bivacco Merlini sale verso il Brioschi.

L’allarme è scattato intorno alle 20: sul posto si è portato l’elisoccorso da Como per un primo sopralluogo in notturna mentre a terra sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino, stazione di Barzio.

Una volta individuati, i due escursionisti, entrambi illesi, sono stati recuperati dall’elicottero e trasportati alla piazzola di Barzio intorno alle 22. Da qui sono stati poi riaccompagnati ai Piani Resinelli dagli uomini del Soccorso Alpino.