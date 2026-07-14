Incendio boschivo sopra l’alpe Caprecolo: elicottero in azione sulle montagne di Premana

Il rogo si è sviluppato in un’area impossibile da raggiungere via terra, costringendo all’impiego continuo del mezzo aereo

A supporto già dalla giornata di ieri la squadra antincendio di Premana

PREMANA – Proseguono senza sosta le operazioni per domare l’incendio boschivo sviluppatosi sul costone roccioso sopra l’alpe Caprecolo, nel territorio comunale di Premana. Le fiamme, divampate in un’area particolarmente impervia e irraggiungibile via terra, continuano a impegnare uomini e mezzi anche nella giornata di oggi.

Nonostante il continuo lavoro dell’elicottero per tutta la giornata di ieri, il rogo risultava ancora attivo un serata. Questa mattina le operazioni sono riprese con il supporto del mezzo aereo e della squadra antincendio di Premana, già impegnata sul posto anche nella giornata precedente.

(Il video è stato realizzato nella giornata di ieri, lunedì)

Per consentire i continui rifornimenti d’acqua all’elicottero è stata allestita una vasca a Premaniga. Oggi è inoltre prevista l’installazione di una seconda vasca nei pressi della piazzola dell’elicottero di Premana, così da rendere ancora più efficienti le operazioni di spegnimento.

L’incendio interessa un versante roccioso estremamente difficile da raggiungere, circostanza che rende impossibile un intervento diretto via terra sul fronte delle fiamme e rende indispensabile l’impiego del mezzo aereo.

Sulle cause del rogo non vi sono al momento conferme ufficiali. Tuttavia, considerato il punto particolarmente impervio in cui si è sviluppato l’incendio, una delle ipotesi più probabili è che le fiamme siano state innescate da un fulmine caduto durante l’ultimo temporale.

L’attenzione resta alta e le operazioni proseguiranno fino alla completa estinzione dell’incendio.