Quattro mezzi mobilitati per un intervento in Valsassina

Vigili del Fuoco impegnati per spegnere le fiamme su un tetto

PRIMALUNA – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 febbraio, in Valsassina. Quattro mezzi (3 da Lecco e 1 da Bellano) dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono al lavoro per un incendio tetto a Primaluna. Quando sono le 16.30 le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

I Vigili del Fuoco ricordano alla popolazione di controllare e tenere pulite le canne fumarie il ritorno del freddo sta provocando diversi incendi tetto in provincia.