CASARGO – Questa notte cinque squadre dei Vigili del Fuoco, 2 dal Comando Provinciale di Lecco e 3 dal distaccamento volontario di Bellano, sono intervenute ad Indovero di Casargo in via Pomelaccio per un grosso incendio di un’abitazione.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno estinto tempestivamente l’incendio evitando la propagazione agli appartamenti adiacenti. L’intervento è durato circa 4 ore , non ci sono state persone ferite.