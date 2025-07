Incendio in una azienda agricola a Primaluna, intervento dei Vigili del Fuoco

Il pronto intervento dei proprietari ha scongiurato il peggio

Quattro le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento

PRIMALUNA – Il comando dei Vigili del Fuoco, nella serata di mercoledì 9 luglio, ha inviato quattro squadre, due da Lecco e due da Bellano, per un incendio in una azienda agricola di via Caraletta a Primaluna. Il pronto intervento dei proprietari ha scongiurato il peggio.

L’intervento si concluso con la rimozione di un mezzo d’opera coinvolto nell’incendio e la sua bonifica. L’allarme è scattato intorno alle ore 21.30, le squadre sono rientrate poco prima della mezzanotte.