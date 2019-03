Il rogo partito dalla canna fumaria

Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio

MORTERONE – Notte di lavoro per i pompieri, accorsi intorno all’una di sabato a Morterone per spegnere l’incendio che ha danneggiato il tetto di un’abitazione situata in località Gas.

Ad innescare le fiamme sarebbe stato un problema alla canna fumaria. Il rogo si è poi esteso alla copertura dell’abitazione, una seconda casa utilizzata da villeggianti.

In passato, sempre per colpa di un principio d’incendio alla canna fumaria, era andato a fuoco lo chalet in legno degli stessi proprietari, dove oggi è stata costruita la nuova casa. Fortunatamente, in questo caso, i danni sono limitati solo al tetto dell’immobile.