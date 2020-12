Incendio tetto a Ballabio: Vigili del Fuoco al lavoro

Sono intervenute 4 squadre: 2 di Lecco e 2 di Valmadrera

BALLABIO – A fuoco il tetto di una casa situata a Ballabio Superiore, che ha richiesto, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, l’intervento massiccio dei Vigili del Fuoco.

Dal comando provinciale di Lecco sono intervenute ben 4 squadre (2 dalla centrale di Lecco e 2 dal distaccamento volontario di Valmadrera).

Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono state rese più difficili delle strette vie del paese e dal gelo.

In circa 2 ore, grazie anche ad appositi mezzi boschivi di piccole dimensioni, i Vigili del Fuoco hanno estinto e messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Ancora da ufficializzare le cause del rogo innescato, con molta probabilità, dal malfunzionamento della canna fumaria.