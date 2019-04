Scontro all’incrocio tra via Confalonieri e via Bartesaghi

Incidente tra due auto a Ballabio, soccorse due persone

BALLABIO – Incidente a Ballabio intorno alle 15.30 di oggi, sabato 20 aprile, all’incrocio tra via Confalonieri (la strada che sale verso i Resinelli) e via Bartesaghi.

Due auto si sono scontrate in modo violento. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica dell’incidente, ma sembrerebbe che l’auto in uscita da via Bartesaghi non abbia visto l’altra auto in discesa da via Confalonieri.

Sul posto si sono portate due ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco di Lecco e i Carabinieri.

Due le persone soccorse, un ragazzo di 28 anni e una donna di 68. Nessuna delle due fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa all’altezza di via Fiume per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.