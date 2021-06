Incidente a Pasturo: 51enne trasportato all’ospedale in elisoccorso

L’incidente è avvenuto in via Provinciale

PASTURO – Incidente questa mattina, sabato, pochi minuti prima delle 7 tra un’auto e una moto in via Provinciale a Pasturo. Ad avere la peggio l’uomo in sella alla due ruote.

Sul posto sono giunti i soccorsi, ambulanza ed elisoccorso di Como. Lo staff medico-sanitario ha prestato le prime cure al 51enne, poi stabilizzato e caricato a bordo dell’elisoccorso, quindi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Sul posto anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e determinare l’esatta dinamica dell’incidente.