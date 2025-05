Incidente all’alba sulla SP62 a Ballabio: disagi al traffico

Il sinistro è avvenuto alle 6.20 di questa mattina. Due le persone coinvolte una delle quali è stata portata all’ospedale in codice giallo

BALLABIO – Un incidente stradale si è verificato all’alba lungo la Strada Provinciale 62, a Ballabio. Due automobili si sono scontrate poco dopo le 6:20 di questa mattina, all’altezza dell’ex Colonia Ferrovieri, coinvolgendo due uomini di 52 e 57 anni.

L’allarme è stato immediatamente lanciato alla centrale operativa di Soreu dei Laghi, che ha attivato i soccorsi: sul posto sono intervenuti un’ambulanza, Polizia Locale e Carabinieri.

L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti, in particolare per i veicoli in uscita dalla Valsassina diretti verso Lecco.

Nessuna delle persone coinvolte risulta in pericolo di vita, ma uno dei due uomini è stato portato all’ospedale in codice giallo. Resta da chiarire la dinamica del sinistro. Saranno le forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi, a fare piena luce sull’accaduto.