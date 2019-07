Incidente in azienda a Cortenova: ustionati due operai

Ustionati dall’acqua bollente, trasportati in ospedale due lavoratori

L’incidente è avvenuto in un’azienda di Cortenova. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.

CORTENOVA – Infortunio sul lavoro in una fabbrica in largo de Vecchi a Cortenova: due operai sono stati trasportati in ospedale con delle ustioni sul corpo a causa di uno sversamento di acqua bollente.

Secondo le prime informazioni raccolte, pare che l’incidente sia stato causato dalla caduta di una vasca, utilizzata per il raffreddamento dei pezzi prodotti, che era stata sollevata da un carrello per essere spostata.

I feriti sono un uomo di 40 anni, che avrebbe riportato ustioni al tronco e agli arti, e un collega di 47 anni con ustioni limitate. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo.

Insieme ai soccorritori del 118, sono interventi anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’ATS per verificare quanto accaduto. Dall’azienda hanno fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni riguardo all’incidente.