Incidente in montagna. Escursionista soccorso, il video del recupero

E’ successo domenica poco dopo le 14, soccorso un 64enne

In posto elicottero e gli uomini del Soccorso Alpino

PASTURO – Incidente in montagna, soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, domenica, in zona Pialeral per un escursionista di 64 anni infortunato.

L’uomo è scivolato sul tratto di sentiero che dal rifugio Antonietta, in località Pialeral, attraversa verso la località Pertusio.

L’allarme è scattato poco dopo le 14 con Due tecnici del Soccorso Alpino sono saliti in moto con il materiale sanitario primario, mentre un’altra squadra, di cui faceva parte anche un medico del Cnsas, è salita con un mezzo fuoristrada.

Una volta raggiunto il paziente e stabilite le condizioni sanitarie, in accordo con la centrale è stato attivato l’elisoccorso di Areu decollato dalla base di Milano con l’escursionista ferito che è stato elitrasportato all’ospedale in codice verde (non grave).

IL VIDEO DEL RECUPERO