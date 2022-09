E’ successo nel primo pomeriggio di giovedì sulla Ferrata Contessi

L’escursionista infortunato era insieme ad un amico. E’ stato elisoccorso

MORTERONE – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, giovedì, sul Monte Due Mani per un escursionista straniero, parrebbe una ragazza, infortunato ad una caviglia dopo una caduta mentre era impegnato con un amico lungo la Ferrata Contessi.

L’allarme è scattato poco prima delle 14 in codice giallo. Allertato anche il Soccorso Alpino di Lecco. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Bergamo che ha provveduto al recupero della ferita e al trasporto in ospedale a Gravedona per le cure del caso.