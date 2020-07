L’allarme poco prima delle 12 in codice giallo

L’escursionista sarebbe caduta sulla ferrata, è stata elisoccorsa

BARZIO – Intervento dell’elisoccorso nella tarda mattinata di oggi, giovedì, ai Campelli (Bobbio) per una donna infortunata mentre stava percorrendo la ferrata dello Zucco Pesciola.

L’allarme è scattato in codice giallo poco prima delle 12. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso di Como che ha provveduto a recuperare l’escursionista e a trasportarla in ospedale in codice verde.