Incidente in moto a Premana, ferito un 57enne: interviene l’elisoccorso

E’ successo questa mattina poco dopo le 9

Il 57enne soccorso in codice giallo nei pressi dell’agrosilvopastorale che porta all’Alpe Chiarino

PREMANA – Incidente in moto nella mattinata di martedì a Premana. L’episodio è avvenuto lungo una deviazione della strada agrosilvopastorale che conduce verso l’Alpe Chiarino.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione di Premana del Soccorso alpino, mentre da Milano è decollato l’elisoccorso per raggiungere rapidamente la zona dell’incidente.

Ad avere la peggio un uomo di 57 anni, rimasto ferito in seguito alla caduta. Le sue condizioni sono state valutate come serie, tanto da rendere necessario il trasporto in elicottero. L’intervento è stato classificato in codice giallo, indicativo di una situazione di media gravità.

Il 57enne è stato quindi recuperato dall’equipaggio dell’elisoccorso e trasferito per le cure e gli accertamenti del caso.