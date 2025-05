Incidente in moto a Primaluna, soccorso un giovane di 20 anni

Il ragazzo, fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi

Sul posto un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e i Carabinieri

PRIMALUNA – Incidente intorno alle 8.30 di oggi, venerdì 23 maggio, a Cortabbio di Primaluna. Coinvolto un giovane motocilista che stava percorrendo via Umberto I. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, fortunatamente il 20enne non avrebbe riportato gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale in codice verde (poco critico). Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell’accaduto.