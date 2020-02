Incidente mortale sul Legnone, escursionista precipita in zona Ca’ de Legn

Nuovo tragico incidente sulle montagne di Lecco

Precipita sul Legnone, senza scampo un escursionista

PAGNONA – Un nuovo tragico incidente sulle montagne di Lecco. Stava effettuando un’escursione sul monte Legnone (2609 metri) quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato per diversi metri.

L’incidente è avvenuto nella zona del bivacco Silvestri, da tutti conosciuto come Cà de Legn, sul versante occidentale del Legnone, lungo il sentiero che sale dai Roccoli Lorla. L’escursionista, un 49enne, M.B, di Novara, sarebbe precipitato mentre stava percorrendo il traverso che precede il bivacco. Le persone che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 10 di oggi, sabato 15 febbraio. Subito si è alzato in volo l’elisoccorso da Sondrio, mentre è stata allertata anche una squadra della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino – Stazione Valsassina pronta a essere imbarcata in caso di necessità. La persona, di cui non sono ancora note le generalità, è stata individuata dall’equipaggio dell’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare se non recuperare il corpo senza vita.

Soltanto la scorsa settimana un giovane alpinista della Brianza, Paolo Carlesi 31enne di Seregno, era morto mentre stava affrontando il Canale della Fiamma in Grignone.