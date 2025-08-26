Incidente nella notte a Cassina: auto ribaltata, coinvolti due giovani

Intervento dei soccorsi all’alba in via Sensinallo

A bordo del mezzo un 18enne e un 22enne

CASSINA VALSASSINA – Intervento poco prima delle 4 di oggi, martedì 26 agosto, in via Sensinallo a Cassina Valsassina. Un’auto con a bordo due giovani, uno di 18 e l’altro di 22 anni, avrebbe perso il controllo e si sarebbe ribaltata. Fortunatamente i feriti non sarebbero in pericolo di vita (trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo – mediamente critico), sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Ballabio, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.