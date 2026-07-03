Incidente sul lavoro a Ballabio, soccorso 25enne

E’ successo intorno alle 20
Il giovane sarebbe rimasto ustionato in maniera seria
BALLABIO – Un giovane di 25 anni è finito in ospedale in condizioni serie (codice giallo) nel pomeriggio di venerdì in seguito ad un infortunio sul lavoro.
L’incidente si è verificato intorno alle 20 in via Confalonieri. Stando a quanto appreso il 25enne sarebbe rimasto ustionato.
L’allarme è scattato in codice rosso, in posto l’ambulanza e l’automedica, allertato anche l’elisoccorso del 118. Il giovane è stato preso in carico e trasportato in codice giallo all’Ospedale Manzoni di Lecco.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.