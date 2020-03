BALLABIO – Chiusa in discesa la nuova Lecco-Ballabio a causa di un incidente. La strada non è percorribile in direzione Lecco.

Lo schianto ha coinvolto almeno due veicoli, quattro persone sono state soccorse dai sanitari. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria Passo del Lupo.

Rallentamenti si stanno verificando sulla ‘vecchia’ strada, in prossimità di Laorca, per i veicoli in discesa dalla Valsassina verso il capoluogo