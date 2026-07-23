Incidente sulla vecchia Lecco-Ballabio, soccorse due persone

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Lo schianto nel tardo pomeriggio poco prima della curva delle Angurie

Sul posto ambulanze, automedica e forze dell’ordine. Traffico a senso unico alternato

BALLABIO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì) lungo la SP 62 della Valsassina, nel territorio comunale di Ballabio, dove risulterebbe coinvolta una moto. A essere soccorse due persone che non risulterebbero in pericolo di vita, trasportate in ospedale in codice giallo.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Lo schianto è avvenuto lungo la vecchia Lecco-Ballabio, nel tratto compreso tra la cosiddetta curva delle Angurie e il successivo tornante verso Lecco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, l’automedica, oltre ai mezzi di supporto sanitario. Presenti per i rilievi e la gestione della viabilità gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, mentre la circolazione lungo la Sp 62 è stata regolata a senso unico alternato, con la corsia verso Lecco temporaneamente interdetta.

Le condizioni dei feriti e la dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento. Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

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