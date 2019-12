Incidenti in montagna, soccorsi in Grignetta e in Valsassina

Tre interventi in mattinata in Grignetta e in Valsassina

In Grignetta elisoccorso per un escursionista in difficoltà nel canale degli Svizzeri

LECCO – Giornata di lavoro per i soccorsi in montagna oggi domenica, in Grignetta, ai Piani delle Betulle e Moggio.

Il primo allarme è scattato alle 10.40 in Grignetta, per un escursionista caduto all’inizio del Canale degli Svizzeri, non distante dal Colle Valsecchi. Sul posto si è portato l’elisoccorso da Bergamo che ha provveduto al recupero dell’escursionista coinvolto, trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma facciale.

Il secondo intervento invece si è reso necessario ai Piani delle Betulle per una caduta. Coinvolta una signora di 57 anni, soccorsa in codice verde.

Infine un terzo intervento è avvenuto a Moggio, per soccorrere una anziana di 72 anni dopo una caduta.