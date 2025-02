Incidenti in montagna, due interventi in contemporanea del Cnsas in Grignone

Due escursionisti sono stati soccorsi a pochi minuti di distanza

Fortunatamente per loro nessuna grave conseguenza

PASTURO – Due interventi in contemporanea oggi, sabato, per la Stazione Soccorso Alpino Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, sul versante di Pasturo della Grigna Settentrionale.

La prima attivazione da parte della centrale è arrivata intorno alle ore 14:30, per un escursionista infortunatosi mentre scendeva dalla Via Invernale della Grigna Settentrionale, all’altezza del bivacco Riva Girani, zona Comolli, a quota 2000 metri. È intervenuto l’elisoccorso di Milano di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, insieme con una squadra di tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone.

Stava per concludersi il primo intervento quando, intorno alle 15:00, è arrivata un’altra richiesta simile, per un altro escursionista infortunatosi a quota 2200 metri, sempre in discesa dalla vetta verso la zona Comolli. In questo caso è intervenuto l’elisoccorso di Como; la squadra CNSAS della Valsassina era già presente in zona per terminare il primo intervento.