Incidenti in montagna, pomeriggio di interventi per i soccorsi

Diversi interventi ravvicinati nel primo pomeriggio di domenica

Soccorsi ad Artavaggio, Piani delle Betulle, Bietti e Piani di Bobbio

MOGGIO – Ancora una domenica di lavoro per i soccorsi sulle montagne di Lecco. Complice la bella giornata di sole tanti escursionisti hanno infatti scelto di trascorrere la giornata sulle nostre cime e nel primo pomeriggio diverse sono state le chiamate ai soccorsi per cadute e infortuni sulla neve.

Il primo intervento si è reso necessario poco dopo le 13.30 a Moggio, per un 71enne caduto ai Piani di Artavaggio. Sul posto si è portato l’elisoccorso di Como insieme al Soccorso Alpino di Barzio. L’anziano è stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Gravedona con un trauma all’arto superiore sinistro.

Negli stessi minuti il Soccorso Alpino di Premana è intervenuto ai Piani delle Betulle (Margno) per un’altra caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze. Allertati anche i Vigili del Fuoco, soccorsa una donna di 62 anni.

Alle 15.15 l’elicottero si è nuovamente alzato in volo, da Sondrio, per un escursionista di 28 anni caduto in zona rifugio Bietti, sul Grignone. Il giovane sarebbe scivolato per alcuni metri riportando traumi alla schiena e a una spalla. E’ stato soccorso in codice giallo.

Un quarto intervento è stato richiesto alle 15.45 ai Piani di Bobbio: sul posto è stato inviato l’elicottero di Milano che ha prestato soccorso ad un bimbo di 8 anni, trasportato in ospedale in codice giallo.

Poco prima delle 16 Soccorso Alpino ed elicottero da Como si sono portati nuovamente a Margno, ai Piani delle Betulle, per una donna di 45 anni che si sarebbe infortunata dopo una caduta. Anche lei è stata trasportata in ospedale in codice giallo.