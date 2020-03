Incrodati in Grigna, i Vigili del Fuoco salvano tre persone

I tre malcapitati sono stati recuperati con l’elicottero

Una volta recuperati sono stati trasportati ai Resinelli

LECCO – Tre persone incrodate in Grigna salve grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco e del personale del Reparto Volo VF Lombardia. L’intervento di soccorso si è svolto a circa 1700 metri di quota. L’equipaggio del A109 Drago 80 ha dapprima individuato le persone e ha verricellato gli aereosoccorritori. Una volta raggiunte le persone in difficoltà le hanno recuperate e trasportate in zona sicura ai Piani Resinelli.