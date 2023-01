Incrodati sullo Zucco Pesciola, tra escursionisti recuperati dal Soccorso Alpino

I tre escursionisti si sono bloccati sulla cresta che porta alla ferrata Pesciola (ex Rebuzzini)

BARZIO – Intervento al calar del sole per i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone, chiamati ad intervenite per soccorrere tre escursionisti bloccati sulla cresta che porta alla ferrata Pesciola (ex Rebuzzini) allo Zucco di Pesciola.

La chiamata è stata inoltrata alle 16 circa, con l’allertamento anche dell’elisoccorso che non è riuscito ad intervenire. Quindi è stato necessario un intervento via terra, con i volontari del Soccorso Alpino che hanno raggiunto i Piani di Bobbio e quindi i tre escursionisti che in questo momento (18.45) sono sulla via del ritorno insieme ai volontari del Soccorso Alpino.