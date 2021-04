Grave infortunio per un 54enne a Premana che stava tagliando della legna

Travolto da un tronco. Trasportato in elicottero all’ospedale

PREMANA – Intervento dell’elicottero del 118 questa mattina, sabato, a Premana per soccorrere un 54enne rimasto seriamente ferito, schiacciato da un tronco, mentre era impegnato a tagliare la legna in località Luere.

L’uomo è stato soccorso inizialmente da una squadra del Soccorso Alpino di Premana, è stato poi allertato l’elicottero del 118 per il trasporto in ospedale. Il 54enne si sarebbe procurato un serio trauma addominale ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lecco.