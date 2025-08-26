Infortunio allo Zucco Angelone per un giovane arrampicatore

Soccorso Alpino Valsassina – Valvarrone al lavoro per recuperare il 22enne impegnato lungo la via Anabasi

Il giovane è stato portato all’ospedale in codice giallo

BARZIO – Attimi di apprensione questa sera, martedì, allo Zucco dell’Angelone (Barzio), dove un ragazzo di 22 anni è caduto mentre stava arrampicando lungo la via Anabasi.

L’allarme è scattato poco prima delle 21.30: sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina Valvarrone, supportati da un’automedica e da un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina. Il giovane è stato raggiunto quindi stabilizzato e affidato alle cure dello staff medico sanitario. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale con il codice giallo.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in parete.