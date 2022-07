Serio infortunio in un’attività a Introbio, in Valsassina

Soccorso un 58enne, ha riportato un grave trauma toracico

INTROBIO – E’ stato trasportato all’ospedale in codice rosso il lavoratore di 58 anni soccorso questa mattina, lunedì, dopo un grave infortunio in un’azienda a Introbio.

E’ successo poco prima delle 8 in un’attività affacciata a via Vittorio Veneto. Per agevolare le operazioni di soccorso è stato mobilitato anche l’elicottero del 118.

Il 58enne avrebbe riportato un serio trauma toracico.