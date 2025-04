Infortunio in baita e all’Angelone, doppio intervento dei soccorritori in Valsassina

Gli interventi nella tarda mattinata di oggi

I feriti recuperati dall’elisoccorso

CASARGO/BARZIO – Doppio intervento del Soccorso Alpino nella tarda mattinata di oggi, sabato, in Valsassina.

Il primo allarme è scattato poco dopo le 11.30 a Casargo, per un infortunio avvenuto presso una baita. In posto si sono portati i soccorritori della stazione di Premana e l’elisoccorso del 118 che ha preso in carico il ferito, trasportandolo in codice giallo presso l’Ospedale di Gravedona.

L’elicottero si è alzato nuovamente in volo poco meno di un’ora dopo, alle 12.30, per un infortunio sportivo allo Zucco dell’Angelone. In posto anche i tecnici del Soccorso Alpino da Barzio. Il ferito, un 65enne, è stato recuperato e portato in Ospedale a Lecco.