Inseguimento in Valsassina, i Carabinieri fermano un fuggitivo tra Ballabio e Laorca

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi e si è concluso poco prima delle 17:30

BALLABIO – Un inseguimento nel pomeriggio di oggi, lunedì, è avvenuto lungo l’asse viario della Valsassina. La corsa si è conclusa tra Ballabio e Laorca, all’altezza della cosiddetta “curva delle Anguirie”, lungo la vecchia strada, dove il fuggitivo (o i fuggitivi) sarebbe stato bloccato dai Carabinieri.

La vicenda si è registrata nella giornata odierna e, secondo le prime informazioni disponibili, l’intervento delle forze dell’ordine ha posto fine all’inseguimento poco prima delle 17:30. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze che hanno portato all’azione, né sui motivi che avrebbero spinto il soggetto o i soggetti coinvolti a tentare la fuga.

Restano da chiarire la dinamica completa dei fatti, le ragioni dell’inseguimento e cosa vi sia all’origine dell’episodio che ha interessato la Valsassina, con epilogo tra Ballabio e Laorca. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e fornire un quadro più definito dell’operazione che ha visto impegnati i Carabinieri.