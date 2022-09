L’allarme è scattato poco dopo le 18, si cerca una persona di 79 anni non rientrata a casa

Allertati il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. Ricerche in corso in serata

INTROBIO – Soccorsi al lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, per una persona di 79 anni dispersa nei boschi sopra Introbio. Si tratta di un pensionato residente nella Brianza lecchese che non ha fatto rientro a casa dopo un’uscita per funghi.

L’allarme è scattato intorno alle 18, allertati il Soccorso Alpino con oltre una trentina di volontari impegnati per le ricerche e i Vigili del Fuoco con una squadra.

L’automobile del disperso è stata ritrovata parcheggiata in località Pezza e da quella zona i soccorritori stanno effettuando le ricerche perlustrando i dintorni e le zone più in quota.

Sul posto stanno operando anche le Unità di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco per con sistemi per rintracciare il cellulare del disperso. Previsto anche l’arrivo dei cani molecolari.

Seguiranno aggiornamenti