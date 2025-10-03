Introbio. Distrutto per la seconda volta il canestro del parco di viale della Vittoria

Non sembra avere fine la scia di atti vandalici nel parchetto

Il canestro era già stato rotto una volta e pochi giorni fa erano stati vandalizzati i bagni

INTROBIO – Dopo i vandalismi nel bagno, è stato rotto per la seconda volta il canestro nel parco di viale della Vittoria a Introbio. Donato dall’Asd Sport Valsassina, il canestro era già stato danneggiato una prima volta e poi rimesso a nuovo dalla società stessa. Nelle scorse ore è stato rotto un’altra volta.

Il parco di viale della Vittoria, purtroppo, è nel mirino dei vandali che sembra non abbiano la minima intenzione di porre fine ai loro gesti di inciviltà: “Non c’è pace per il parco di Viale della Vittoria – ha detto con amarezza il sindaco Silvana Piazza -. Rotto definitivamente il canestro installato da Asd Basket. Non verrà più sostituito. Inutile sostituire giochi datati con quelli nuovi, inutile tenere puliti i bagni, inutile tutto di fronte a queste cose. Chi distrugge un bene pubblico, distrugge la sua dignità… praticamente dentro sé ha il nulla”.