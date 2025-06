Introbio. I funerali di Rita Lusenti giovedì 5 giugno alle ore 15

La famiglia ha chiesto di devolvere offerte all’associazione Asimas, niente fiori

INTROBIO – Si terranno giovedì 5 giugno alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Introbio i funerali di Rita Lusenti, vedova Melis, storica maestra ed ex assessore alla Cultura, scomparsa a 70 anni in seguito a un tragico incidente.

Lusenti era in viaggio con il Coro Femminile Vandelia per un concerto a Malcesine, quando una brusca frenata del pullman l’ha fatta cadere violentemente, provocandole un trauma cranico fatale. Dopo alcuni giorni in coma, Rita si è spenta lasciando un vuoto profondo.

A darne il triste annuncio i figli Laura e Filippo, gli adorati nipoti Lollo e Richi, i fratelli Kiko con Marina, Gio con Tiziana, le sorelle Lella con Marco, Emilia con Nino, insieme ai nipoti e a tutti i parenti.

Il Rosario verrà recitato mercoledì 4 giugno alle ore 19.30 sempre nella chiesa di Introbio. Dopo la cerimonia funebre, seguirà la cremazione.

Da tempo residente a Lecco per stare più vicina alla famiglia, Rita Lusenti rimane una figura amata e stimata a Introbio, dove ha insegnato e si è dedicata alla vita pubblica e al volontariato.

La famiglia chiede di non portare fiori, ma di devolvere eventuali offerte all’Associazione Asimas.