Introbio in lutto per la scomparsa di Renzo Mastalli: “Se ne va un pezzo del paese”

Fondatore delle Pompe Funebri Mastalli Valsassinesi, aveva 97 anni

Il sindaco: “Perdiamo la nostra memoria storica”

INTROBIO – Lutto in paese per la scomparsa di Renzo Mastalli, fondatore delle omonime Pompe Funebri Mastalli Valsassinesi. Aveva 97 anni ed era un personaggio molto conosciuto non solo a Introbio ma in tutta la valle.

Mastalli si è spento ieri sera, domenica, all’Ospedale Manzoni di Lecco dov’era ricoverato. Viveva in centro Introbio ed era stato tra i soci fondatori del Soccorso Centro Valsassina.

“Perdiamo la memoria storica del nostro paese – ricorda il sindaco Adriano Airoldi – Renzo Mastalli ha vissuto la guerra ed è stato l’ultimo testimone oculare dell’eccidio di 12 partigiani avvenuto il 15 ottobre 1944. Quel giorno era sulla soglia della sua bottega quando vide passare il camion con a bordo i prigionieri, alcuni di loro lo salutarono perché si conoscevano. Li seguì e assistì alla fucilazione proprio dietro il cimitero. Un toccante ricordo che condivideva ogni anno alla commemorazione di quei fatti. Siamo profondamente addolorati dalla sua scomparsa, Introbio perde un pezzo importante”.

Renzo Mastalli lascia i tre figli Attilio, Maria Teresa e Monica, i quali portano avanti le aziende di famiglia, le onoranze funebri ed il mobilificio Risale a sei mesi fa invece la scomparsa della moglie, Maria Pia, con la quale ha condiviso tutta la vita.

I funerali si terranno probabilmente domani pomeriggio a Introbio, da definire la data.