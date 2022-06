Introbio, operaio di 49 anni si infortuna ad un braccio, soccorso

E’ successo intorno alle 9

L’uomo era impegnato nella raccolta porta a porta della carta

INTROBIO – Infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì 2 giugno, a Introbio: coinvolto un uomo di 49 anni impegnato nella raccolta della carta rimasto seriamente ferito ad un braccio utilizzando uno dei camion aziendali.

Da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 9 in via Vittorio Emanuele. Sul posto in codice giallo il Soccorso Centro Valsassina di Introbio, allertati anche i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.