Introbio. Paura fuori dalla chiesa, donna investita da un’auto

Incolumi tre bambini che erano con lei

La donna è stata soccorsa in codice giallo

INTROBIO – Paura a Introbio, appena fuori dalla chiesa parrocchiale, dove un uomo in auto ha investito una donna di 31 anni parrebbe appena uscita dalla messa. Insieme alla donna, come appreso, c’erano anche tre bambini, che fortunatamente non sono rimasti coinvolti nell’incidente.

In posto in codice giallo si sono portati i soccorritori, un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e l’automedica da Lecco. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

La donna è stata stabilizzata in posto e trasportata in codice giallo (condizioni serie ma non gravi) in Ospedale per le cure del caso.