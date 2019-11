Introbio piange Oreste Ossola imprenditore e consigliere comunale

INTROBIO – E’ Oreste Ossola, introbiese, classe 1942, l’uomo che è deceduto questa mattina nei pressi della località Bocchetta di Pianca sopra a Introbio a causa di un malore.

Figura nota in paese e in tutta la Valsassina sia come imprenditore (sua l’officina di autoriparazioni di via Vittorio Veneto oggi gestita dal figlio Luigi) che per il suo smisurato impegno civile e politico.

Già assessore comunale nell’amministrazione guidata da Sergio Piazza (1990 – 1995), oggi ricopriva il ruolo di consigliere tra le fila della civica di minoranza “Insieme per Introbio” guidata dal capogruppo Lino Artusi.

Ma l’impegno di Oreste Ossola non si esauriva qui: Guardia Ecologica dal 1984 al 2015, è stato anche responsabile dell’antincendio boschivo, protezione civile e alpeggi del Comune di Introbio dal 1990 al 2003.

“Una persona squisita – lo definisce il capogruppo Artusi – In questa nuova avventura amministrativa si può dire che era tornato giovane. Aveva accolto questo nuovo impegno in un modo elettrizzante. La sua morte mi lascia un vuoto e una profonda tristezza. Un uomo che si è sempre speso per la propria comunità e lo ha fatto con profonda passione e dedizione. Con tutto il gruppo di ‘Insieme per Introbio’ ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore”.

A ricordarlo è anche il sindaco Adriano Airoldi: “Abbiamo militato in Comune per tanti anni dalla stessa parte e i buoni rapporti sono proseguiti anche quando ci siamo ritrovati dalle parti opposte. Ricordo Ossola che venne a parlarmi per chiarire che non si era candidato con l’altra lista perché avesse qualcosa contro di me, ma per il solo fatto che gli era stata data l’opportunità di candidarsi. Una voglia di rimettersi in gioco e di impegnarsi nuovamente, che aveva ritrovato in occasione della posa della prima pietra della pista di atletica a Prà Baster. Oreste Ossola è stata una persona di grande spessore umano e non solo che ha amato Introbio e gli introbiesi”.

Oreste Ossola lascia la moglie Silvia e i figli Luigi ed Eleonora.