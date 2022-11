Introbio. Ritrovata dal Soccorso Alpino la ragazza che si era persa

Le ricerche erano iniziate nel primo pomeriggio di oggi

INTROBIO – Notizia a lieto fine da Introbio, dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato, erano scattate le ricerche per una ragazza che si era persa in prossimità della ciclabile ad Introbio, in zona Cademartori.

La richiesta di intervento è stata lanciata dopo mezzogiorno, con l’arrivo sul posto di Vigili del Fuoco e Volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. E sono stati proprio i volontari del Soccorso Alpino a trovare la ragazza sana e salva.

Le ricerche, si erano concentrate lungo la ciclabile, nelle zone boscose attigue e in prossimitò gli argini del torrente Pioverna che scorre a fianco della ciclabile.

Rierche che sono terminate pochi minuti fa con la buona notizia del ritrovamento della giovane.