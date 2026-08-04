L’incendio di Premana torna a far paura: dopo 20 giorni il fronte riprende forza e risale verso Taeggio

Quello che nei giorni scorsi sembrava un incendio sotto controllo, grazie al massiccio impiego di mezzi aerei e ad un paio di temporali che avevano interessato la zona, ha ripreso vigore, alimentando nuovamente la preoccupazione.

Il rogo era divampato ormai 20 giorni fa in seguito a un fulmine che aveva colpito il costone roccioso sopra l’Alpe Caprecolo. Dopo un lungo lavoro di contenimento, svolto con l’impiego di elicotteri e canadair, e con il contributo di due temporali caduti nei giorni scorsi, la situazione sembrava avviata verso una progressiva risoluzione. Le precipitazioni, tuttavia, non sono state sufficienti a bagnare in profondità il terreno, lasciando ancora attivi focolai che, complice il ritorno delle alte temperature e l’assenza di nuove piogge, si sono riaccesi.

“L’incendio sta ora avanzando nella valle di Marmino e sembra dirigersi verso l’alto, in direzione Taeggio”, fa sapere la sindaca di Premana Elide Codega, mentre cresce il timore che possa estendersi anche verso il basso. La preoccupazione è che il fronte possa continuare a rinvigorirsi nelle prossime ore.

Per fronteggiare la ripresa del rogo è tornato a operare l’elicottero regionale, supportato dalla squadra antincendio di Premana. I volontari sono impegnati anche nell’alimentazione delle due vasche di rifornimento per l’elicottero allestite una presso la piazzola di Premana, mentre una seconda vasca è attiva a Premaniga.

Sono inoltre predisposte ulteriori due vasche alla Rasga e a Capreccolo, che al momento non sono ancora entrate in funzione poiché la presenza di un solo elicottero rende sufficienti i due punti di rifornimento già operativi.

L’intero dispositivo antincendio di Premana è mobilitato: sul campo sono impegnate circa 30 persone, che continuano a monitorare l’evoluzione dell’incendio e a sostenere le operazioni di spegnimento.