L’incendio di Premana torna a far paura: dopo 20 giorni il fronte riprende forza e risale verso Taeggio

Il rogo, innescato da un fulmine, è tornato ad avanzare
Di nuovo in volo l’elicottero regionale, mentre la squadra Anticendio di Premana è operativa a terra nell’alimentare le due vasche di rifornimento acqua
PREMANA – Il rogo, innescato da un fulmine sopra l’Alpe Caprecolo, si è riattivato favorito da caldo e siccità. È tornato in azione l’elicottero regionale insieme alla squadra antincendio locale che può contare su una trentina di volontari.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.