Lutto a Primaluna, è morta a 103 anni Caterina “Rina” Buzzoni

Nonna Rina lo scorso 2 giugno aveva spento 103 candeline circondata dai suoi cari

Domani, venerdì, i funerali alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Primaluna

PRIMALUNA – La comunità piange la morte di Caterina Buzzoni, memoria storica e fulgido esempio di vita. Lo scorso 2 giugno “Rina” aveva spento 103 candeline, come ogni anno circondata dall’affetto dei parenti. Nella sua lunga vita è stata impegnata come cuoca per la scuola materna di Primaluna, un lavoro che ha svolto con impegno e passione. Come ricordano i famigliari, per la sua bontà d’animo, si è sempre dimostrata attenta al prossimo e disponibile all’aiuto dei bisognosi. Rina ha vissuto i suoi ultimi anni in compagnia delle figlie tra Introbio e Primaluna.

Ogni anno l’Amministrazione Comunale aveva un pensiero particolare per la nonna del paese. Anche in questa recente occasione il sindaco Mauro Artusi e il vicesindaco Claudia Paroli hanno fatto visita a Rina esprimendo un pensiero speciale: “Oggi celebriamo i tuoi 103 anni e un vero tesoro vivente della nostra comunità. Sei stata testimone di guerre e di pace, di difficoltà e di rinascite, sempre mantenendo quella forza d’animo e quella saggezza che solo le persone eccezionali possiedono. Rivedere il tuo sorriso raggiante è stata una bellissima emozione: ci mostri che l’età è solo un numero quando il cuore rimane giovane e lo spirito vivace. In questa giornata abbiamo avuto l’onore di rappresentare tutti i cittadini nel porgerti i nostri più affettuosi auguri. Continuare a essere fonte di ispirazione per tutti noi. Con profonda stima e i migliori auguri per i tuoi 103 anni”.

Rina lascia i figli Francesca, Marino con Franca, Deo con Vanda, Pia con Andrea, i nipoti e i pronipoti. I funerali si terranno domani, venerdì 11 luglio, alle ore 10 nella chiesa prepositurale di Primaluna.