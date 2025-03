Lutto a Primaluna per la scomparsa di Ermes Pozzi, 54 anni

L’uomo è stato colpito da malore nella notte

PRIMALUNA – E’ morto nel sonno, colpito da un malore che purtroppo non gli ha dato scampo. Cordoglio e commozione per l’improvvisa scomparsa di Ermes Pozzi, 54 anni, imprenditore. L’allarme è scattato nel cuore della notte con l’intervento anche dell’elisoccorso attivato dai familiari e dai vicini di casa.

Purtroppo però per l’uomo, molto conosciuto in paese, anche per l’impegno profuso all’interno del gruppo Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna, non c’è stato nulla da fare.

Già fissata la data del funerale che verrà celebrato lunedì 31 marzo alle 15 in chiesa parrocchiale. Domenica 30 marzo alle 20 verrà recitato il rosario in chiesa a Barcone.