Lutto improvviso a Ballabio per la morte del giovane Christian Bianchi

E’ morto questa mattina, domenica, colpito da un malore fulminante

Falegname di professione, aveva un amore smisurato per gli animali soprattutto per i gatti

BALLABiO – Tragica notizia quella che sta rimbalzando di casa in casa e sui social, una di quelle che non si vorrebbero mai scrivere. All’età di 42 anni è morto Christian “Chris” Bianchi, falegname freelance come si definiva lui, ex volontario dell’Enpa di Lecco e un’amore infinito per gli animali e in particolar modo per i gatti.

Residente a Ballabio, nella frazione Roncoaiolo, a portarlo via per sempre questa mattina è stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno facendo il giro delle amicizie sui social dai quali emerge in modo limpido il cuore grande e l’animo buono di Christian Bianchi.

“Grazie per come eri e per tutto quello che hai fatto per i mici, soprattutto i felvini. Non solo, gli altri balordi di casa, i randagiott, tutti i micett a cui avevi dedicato la tua vita.

Divertente, testardo, con un carattere che tu stesso dicevi. Ma che cuore grande avevi Chris. Tu che della Felv avevi fatto una questione di vita. Un vero dolore che ci ha colpiti dritto al cuore. Per i tanti di voi che non lo conoscevano, ci permettiamo di riportare il testo di uno dei suoi tanti post sui suoi amati felvini.. Arrivederci Christian è stato un onore e un piacere fare un pezzo di strada con te. Una cosa vi avrebbe sicuramente detto: ‘Adottate mici Felv”, scrivono dall’associazione Sinergia Felina ODV presso Gattile Fusi.

E così Christian aveva scritto nel suo post: “Una leggenda narra che il 27 di ottobre tornano tutti a salutarci per una volta… vorrei poter pensare sia realmente così, e che quindi ora i miei felvini siano comunque in un posto migliore, senza sofferenze e senza malattie.,, ma non ci riesco proprio a credere a queste cose. Per me dopo la morte non c’è nulla.

Ma se mi sbagliassi, avrei una cosa sola da dire ad ognuno di loro: quando ve ne siete andati, ogni volta ho pensato di smettere. Smettere di farmi del male.

Passato qualche giorno, però, il dolore un po’ si assopisce, e torna la ragione. La ragione che mi fa capire che se avessi ragionato così dall’inizio non avrei avuto modo di percorrere un po’ di strada con ognuno di voi. Grazie per avermi fatto partecipe dell’ultima parte della vostra vita”.

Il cordoglio anche dall’Enpa di Lecco che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una fotografia: “Vogliamo ricordarti così. Con una foto, un grazie che non saranno mai sufficienti a testimonianza della tuo amore verso gli animali. Testone, cocciuto ma con un grande cuore. Buon viaggio Christian

A ricordarlo è anche il sindaco Bruno Bussola: “Christian lo conoscevo. Era una persona squisita. Una di quelle sempre pronte a spendersi per gli altri e a dare una mano e non è una frase retorica. Christian era davvero così. Poi aveve questa sua grande e smisurata passione per i gatti e anche come Comune ci aveva aiutati in più occasioni, anche curando a proprie spese una colonia di gatti che si trovava vicino a casa sua. Era una persona dall’animo gentile di quelle difficili da incontrare”.