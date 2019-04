E’ scomparso questa notte all’età di 85 anni. I funerali martedì, alle 14.30, a Barzio

Fondatore e volontario del Soccorso Alpino di Barzio, socio fondatore del Cai di Barzio, maestro di sci, alpino e forte scalatore

BARZIO – E’ morto questa notte, all’età di 85 anni, Giovanni “Gnaro” Minonzio, figura storica in Valsassina e nel mondo della montagna.

Socio fondatore, socio emerito e volontario del Soccorso Alpino della Stazione di Barzio poi aggregata nel 1993 con quelle di Premana e Dervio dando vita all’attuale Stazione Valsassina e Valvarrone, socio fondatore del Cai Barzio, maestro di sci della scuola di Barzio, Alpino e atleta degli Alpini nello sci di fondo e forte scalatore.

Persona schietta, risoluta e di poche parole, “Gnaro” Minonzio era conosciutissimo in Valsassina e non solo dove aveva fatto della montagna la sua passione e la sua vita.

Montagna vissuta a 360 gradi, non solo sugli sci prima da atleta e poi da maestro insegnando a generazioni di giovani, ma anche da buon scalatore. Spesso in coppia con Luciano Segatel o Luigi Grassi, altra figura storica valsassinese, scomparso nell’aprile del 2018, con quest’ultimo fece crescere molti giovani divenuti poi grandi alpinisti tra i quali ricordiamo Rino Costadoni, Fabio Pozzoni e Massimo Bertulessi.

Sci, arrampicata ma anche tanto volontariato nel soccorso alpino, realtà che ha voluto fortemente e per la quale si è speso in prima persona diventando socio fondatore dell’allora Stazione di Barzio poi accorpata insieme a Dervio e Premana nell’attuale Stazione della Valsassina e Valvarrone.

A ricordarlo a nome dei soci del Cai Barzio, è l’attuale presidente Betulessi: “Con il Gnaro se ne va una figura che ha fatto tanto e ha dato tanto all’ambiente alpinistico, dello sci e del soccorso alpino in Valsassina e non solo. I miei primi passi sulla roccia li ho fatti con lui, mi ha insegnato a muovermi con mani e piedi ma soprattutto con la testa, il rispetto della montagna e per quelli che la frequentano, mi ha insegnato a portare aiuto a chi ne ha bisogno, a fare le cose con umiltà e silenzio. Una persona di cui sentirò la mancanza ma che occuperà sempre i miei ricordi. Ciao Nani”.

“Gnaro” (così soprannominato perché era il più giovane dei fratelli Mario e Vittorio), lascia la moglie Sandra e la figlia Paola. I funerali si terranno martedì, alle 14.30, nella chiesa di Barzio.