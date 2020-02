Estate e Inverno aveva fatto dei Piani di Bobbio il suo mondo

BARZIO – Lutto in Valsassina per la morte di Domenico “Meme” Plati, classe 1943, figura storica per l’infinità di sciatori grandi e piccoli, di ieri e di oggi, che hanno fatto tappa ai Piani di Bobbio. Domenico Plati è stata ed resta una vera e propria istituzione ai Piani di Bobbio.

Estate e inverno Domenico Plati aveva fatto dei Piani di Bobbio il suo mondo, il suo universo, dove ha accolto per innumerevoli anni sciatori, escursionisti, turisti presso il suo rifugio del Cacciatore.

Plati è venuto a mancare questa sera, mercoledì, colto da un malore, mentre si trovata a Bobbio nel suo rifugio.

“Era un uomo fantastico, una persona alla quale non mancava mai il sorriso – ricorda Vincenzo Tondale allenatore dello Sci Club Lecco – Voleva bene ai giovani degli sci club tutti, sempre pronto a scherzare. Una persona davvero buona. Mancherà”.

