Malore a Cremeno, donna di 60 anni trasportata all’ospedale in gravi condizioni

Intervento dell’elisoccorso poco dopo le 17.30 di oggi, lunedì

La donna sarebbe stata male mentre si trovava in un esercizio pubblico in via Ing. Giorgio Combi

CREMENO – E’ stata trasportata all’ospedale in gravi condizioni la donna di 60 anni che, intorno alle ore 17.30 di oggi (lunedì), ha avuto un malore mentre si trovava in un esercizio di via Ing. Giorgio Combi a Cremeno.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Bergamo, insieme a un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e all’automedica da Lecco. La donna, che versava in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza (codice rosso) all’ospedale.