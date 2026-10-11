Malore a Morterone, intervento dell’elisoccorso in località Medalunga

Un uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)
La chiamata ai soccorsi poco prima delle 10 di oggi, domenica
MORTERONE – Intervento dell’elisoccorso stamattina (domenica 11 ottobre) nel piccolo comune di Morterone. La chiamata al 118 è stata effettuata poco prima delle ore 10 per un uomo che avrebbe accusato un malore in località Medalunga.
Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Bergamo che ha trasportato il paziente all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Allertata anche un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.
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