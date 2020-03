Malore ai Piani di Bobbio, grave un uomo di 57 anni

Soccorsi in azione poco prima delle 15.30

Il 57enne è stato trasportato all’ospedale in condizioni critiche

BARZIO – Soccorsi in azione poco prima delle 15.30 di oggi, lunedì 2 marzo, ai Piani di Bobbio, la nota località sciistica valsassinese sopra il paese di Barzio. Grave il malore che ha colpito un uomo di 57 anni, a intervenire sono stati i volontari del Soccorso Alpino che effettuano il servizio sulle piste.

Le pessime condizioni meteo, infatti, non hanno consentito all’elicottero di alzarsi in volo. L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato e trasportato a valle dove ad attenderlo c’era un’ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso (molto critico) all’ospedale di Lecco.