Incidente stradale a Barzio, morto un anziano

L’81enne avrebbe subito un malore mentre era in auto

BARZIO – Incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Barzio, in via Concenedo. Al volante dell’auto un anziano che è uscito di strada, con tutta probabilità in seguito ad un malore. E’ stato raggiunto dal personale sanitario che purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.