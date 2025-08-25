Malore in Val Biandino, soccorsa una persona di 73 anni

L’allarme è scattato poco prima delle 14 di oggi, lunedì

Allertati l’elisoccorso e i tecnici del soccorso alpino

INTROBIO – Malore Val Biandino, sopra il paese di Introbio, poco prima delle ore 14 di oggi, lunedì 25 agosto. I soccorsi sono subito intervenuti per una persona di 73 anni che si trovava in un agriturismo della zona.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como, insieme agli uomini del soccorso alpino stazione Valsassina Valvarrone. La persona è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) e trasportata all’ospedale di Lecco.